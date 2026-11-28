(Adnkronos) - "Vinceremo le elezioni politiche con l'alleanza progressista". Elly Schlein scommette sulla vittoria del centrosinistra alle prossima elezioni. La segetaria del Pd è intervenuta oggi intervenendo all'assemblea degli amministratori del Pd. "Abbiamo una sfida ma anche una opportunità enorme, siamo l’alleanza progressista più competitiva d'Europa, dobbiamo essere orgogliosi perché tutto questo viene dalla nostra fatica", aggiunge la numero 1 del partito democratico prima di soffermarsi su alcuni temi d'attualità.

Il campo largo, intanto, continua a confrontarsi per definire il programma. "Clima positivo" e "ottimismo" sono gli aggettivi che trapelano dal lavoro sui tavoli. Oggi erano previste le riunioni sugli esteri e su economia e fisco, i temi più divisivi della coalizione. Sugli esteri, hanno spiegato alcuni dei partecipanti, gli alleati hanno definito il "perimetro" del documento di sintesi finale dei lavori, nel quale però non è prevista ancora la formula per la questione più spinosa, il sostegno all'Ucraina. Su questo, soprattutto il M5S ha ribadito in modo netto il suo no alle armi, secondo il racconto di alcuni presenti. A sciogliere il nodo, a questo punto, saranno i tavoli di livello successivo, quello dei capigruppo e poi quello dei leader. Articolato anche lo svolgimento del tavolo sull'economia, che si è aggiornato a lunedì pomeriggio con l'obiettivo di chiudere i lavori. I partiti hanno condiviso l'impianto delle proposte sulla politica industriale ed economica, rimandando a un ulteriore approfondimento il tema fisco e in particolare quello sul prelievo sulle grandi ricchezze. Tutti noti i nodi da sciogliere, a partire da beni e ricchezze da inserire nel calcolo del patrimonio sul quale far gravare il prelievo, e anche in questo caso il dossier potrebbe finire direttamente sul tavolo dei leader.