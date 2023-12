Scegliere un SUV ibrido: tutto ciò che c'è da sapere

Un SUV ibrido è un tipo di veicolo versatile, che consente di affrontare in modo agevole sia il traffico urbano che i viaggi più lunghi, nel pieno rispetto dell'ambiente. In poche parole, queste auto consentono di coniugare i vantaggi dei classici SUV con quelli della mobilità elettrica. Questi mezzi sono l'ideale per chi ha bisogno di un'auto capace di muoversi con agilità nelle strade trafficate della città e che può arrampicarsi anche sui più impervi sentieri di montagna.

Perché scegliere un SUV ibrido

L'acquisto di un SUV ibrido, come ad esempio il Toyota C-HR, è una scelta ecologica ma al contempo intelligente, poiché questo veicolo offre vantaggi sia per l'ambiente che per il conducente. La presenza di un doppio motore, ad esempio, permette di consumare una quantità inferiore di carburante, poiché quando si utilizza l'auto in modalità elettrica si può preservare il contenuto del serbatoio. I SUV Full Hybrid, inoltre, contribuiscono a ridurre le emissioni di CO2 nell'atmosfera e l'inquinamento acustico, migliorando così la vivibilità dei centri urbani e mitigando l'effetto serra.

Possedere questo tipo di veicolo offre anche vantaggi economici. In molte regioni sono previste agevolazioni, come l'esenzione dal pagamento della tassa di proprietà o il prezzo ridotto dei parcheggi sulle strisce blu. I SUV Full Hybrid possono inoltre accedere, a costi agevolati, nelle zone a traffico limitato e circolare in caso di altre restrizioni imposte dai comuni per limitare l'inquinamento.

Differenza tra Mild Hybrid e Full Hybrid

Quando si parla di SUV di questo genere, è necessario fare una distinzione tra Mild Hybrid e Full Hybrid. Diversamente da quanto si potrebbe pensare, si tratta di termini ben precisi che riflettono delle caratteristiche importanti e da non sottovalutare.

Nel primo caso, il motore a combustione interna deve essere sempre acceso, anche durante la guida in modalità elettrica. Il motore elettrico ha il compito di "assistere" il motore principale durante la partenza e l'accelerazione. Questo sistema permette di ottenere una buona efficienza, ma non consente al veicolo di muoversi esclusivamente in modalità elettrica. Al contrario, i modelli Full Hybrid permettono di viaggiare anche utilizzando solo il motore elettrico. Questi veicoli vantano batterie con una capacità elevata, il che permette lunghi spostamenti senza attivare il motore endotermico, con emissioni zero.

Quanto inquina un SUV ibrido

In generale, quando si pensa a un veicolo ibrido, si può subito immaginare una macchina altamente eco-sostenibile, con zero emissioni. La realtà è che questi veicoli, proprio in quanto ibridi e non interamente elettrici, sono parzialmente inquinanti, ma grazie alla parte elettrica contribuiscono al tempo stesso in modo significativo alla riduzione dell'inquinamento, con un impatto ambientale notevolmente basso che varia in base a diversi fattori. In particolare, occorre considerare il proprio stile di guida, il chilometraggio accumulato e il tipo di percorsi effettuati.

I SUV ibridi, in particolare, si distinguono per l'efficienza nei contesti urbani e cittadini, dove il motore elettrico può svolgere un ruolo predominante, consentendo consumi molto contenuti, specialmente a basse velocità. Questo è particolarmente evidente nelle strade cittadine, dove il motore elettrico si esprime al meglio. Al contrario, in autostrada, durante viaggi lunghi ad alte velocità, il motore elettrico potrebbe avere un ruolo meno incisivo, portando a una diminuzione delle prestazioni complessive e a un minore vantaggio in termini di efficienza energetica.

Lo stesso principio si applica quando ci si trova su strade sterrate, caratterizzate da salite, curve e ostacoli. Anche in queste circostanze, il motore elettrico può assistere il motore termico, specialmente su percorsi di montagna, garantendo un'esperienza di guida più tranquilla e sostenibile. In sintesi, i veicoli ibridi rappresentano una scelta ecologica e vantaggiosa, con il potenziale per ridurre l'impatto ambientale in molte condizioni di guida diverse.