(Adnkronos) - Tragico incidente allo Yorkshire Wildlife Park vicino a Doncaster nel nord dell'Inghilterra. Un uomo è morto dopo essere entrato nel recinto delle tigri. Secondo le prime ricostruzioni, fornite alla Bbc dalla polizia del South Yorkshire, giunta sul posto intorno alle 13:35 locali (14.35 italiane), la vittima avrebbe intenzionalmente scavalcato le barriere di protezione che separano i visitatori dai felini. Una volta dentro al recinto, l'uomo è stato immediatamente aggredito dall'animale, riportando lesioni rivelatesi fatali.

L'allarme ha fatto scattare una massiccia operazione di emergenza che ha visto l'intervento di diverse ambulanze, un elicottero sanitario e personale medico specializzato. Nonostante i tentativi di rianimazione, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. La polizia ha provveduto ad assistere i familiari della vittima, mentre la direzione del parco ha disposto l'immediata evacuazione dei visitatori. Come confermato dalla stampa britannica, lo zoo rimarrà chiuso al pubblico per consentire tutti i rilievi del caso.

Le forze dell'ordine hanno precisato che la tigre è stata messa in sicurezza all'interno del proprio recinto, escludendo qualsiasi ulteriore pericolo per l'incolumità pubblica. In parallelo alle indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto, le autorità e la direzione della struttura hanno rivolto un accorato appello agli utenti affinché non vengano diffusi né condivisi sui social media i filmati dell'aggressione. La dirigenza dello zoo ha ribadito la piena collaborazione con gli investigatori, ricordando che la tutela di visitatori resta la priorità assoluta del parco.