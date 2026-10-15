Scambio ai vertici dei Vigili del fuoco tra Sardegna e Piemonte - Notizie

Dopo due anni di mandato, Nicola Micele lascia il timone della direzione regionale dei Vigili del fuoco per la Sardegna, assumendo l'incarico a Torino di direttore regionale per il Piemonte. Contestualmente, Francesco Orrù, ad oggi comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Torino, nominato dirigente generale nell'ultima riunione del consiglio dei ministri, assume l'incarico di nuovo direttore regionale dei VVFF della Sardegna.Fra gli interventi di soccorso tecnico-urgente più complessi verificatisi nel corso dei due anni trascorsi in Sardegna e che hanno impegnato il dispositivo dei Vigili del fuoco sotto la guida di Micele, l'emergenza del ciclone Harry, che ha colpito l'intero territorio sardo nel gennaio del 2026. Così come la campagna antincendio boschivo che ogni estate mediamente impegna i Vigili del fuoco con circa 2.500 interventi per incendi di vegetazione, a fronte di oltre 35.000 interventi di soccorso che complessivamente i pompieri sardi svolgono ogni anno sull'intero territorio regionale. "Lascio la Direzione regionale per la Sardegna dopo un biennio intenso durante il quale ho avuto modo di apprezzare quotidianamente l'alta ed indiscussa professionalità nonché la generosità dei Vigili del fuoco sardi", ha dichiarato Micele.Francesco Orrù, nato di Mogoro (Oristano), ingegnere elettrotecnico, è entrato nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel 1995 a Sassari e ha guidato i Comandi provinciali di Asti, Cuneo, Alessandria, Cagliari (2019-2021), Perugia, Genova e, dal giugno 2025, Torino. Nelle grandi emergenze nazionali ha diretto il Centro operativo avanzato di San Prospero durante il sisma in Emilia del 2012 e il Nucleo Interventi Speciali durante il sisma del Centro Italia del 2016-2017. Esperto di prevenzione incendi e di rischio di incidente rilevante, ha coordinato numerosi gruppi di lavoro a livello regionale e nazionale, svolge da trent'anni attività di docenza ed è autore di diverse pubblicazioni...

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