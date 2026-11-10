(Adnkronos) - In una decina di giorni, tra il 28 ottobre e lunedì 9 novembre, si sono registrati in provincia di Frosinone cinque episodi di intossicazione da funghi che hanno coinvolto una decina di persone. "Gli episodi hanno riguardato specie fungine responsabili di sindromi gastroenteriche anche di grave entità", in particolare nel caso di domenica, 8 novembre, causato dal consumo di Entoloma sinuatum e di Armillaria mellea non adeguatamente trattata. "I chiodini, infatti, sono l'unica specie di largo consumo che necessita obbligatoriamente di prebollitura con eliminazione dell'acqua di cottura prima del consumo, al fine di prevenire intossicazioni gastrointestinali", si legge in una nota l'Asl di Frosinone.

"Particolarmente grave l'episodio odierno, in seguito al quale quattro persone hanno consumato Amanita phalloides, uno dei funghi più velenosi al mondo, scambiandola per i comuni chiodini (Armillaria mellea), conosciuti anche come 'famigliola' - prosegue l'Asl - Le amatossine contenute in questa specie possono provocare danni epatici gravissimi fino all'insufficienza epatica potenzialmente mortale. I pazienti sono stati trasferiti presso il Policlinico Gemelli e il Policlinico Umberto I di Roma per le cure necessarie".