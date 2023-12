Sbarcano nell’Oristanese due premi del concorso letterario “Laguna” di Elmas

Elmas

Riconoscimenti al professor Giampaolo Salaris e all’esperto di lingua sarda Antonio Ignazio Garau

Due autori dell’Oristanese hanno conquistato un primo e un secondo posto nella sezione in lingua sarda al Premio letterario “Laguna” di Elmas: a ricevere il riconoscimento il professor Giampaolo Salaris e l’esperto di lingua sarda Antonio Ignazio Garau.

Giunto alla trentesima edizione, il concorso è organizzato dalla Consulta Donne di Elmas. Il tema scelto per quest’anno era “Una storia allegra”. La giuria, presieduta dal poeta Vincenzo Pisanu, ha scelto le due migliori opere – in prosa o poesia – rispettivamente per le sezioni in lingua italiana e sarda.

Ex sindaco di Terralba e autore di numerose opere teatrali, Salaris ha presentato un racconto dal titolo “Is Canarias”. “Il racconto esprime con toni divertiti, ma profondamente seri, e con un registro a un tempo narrativo e di commedia, una situazione d’esistenza”, si legge nella motivazione del premio. “Esemplare ed eccellente l’impiego della lingua sarda, che permea l’invenzione narrativa”.

A Garau il secondo posto con la poesia dal titolo “Una spera de alligria”. “Una magistrale composizione sapientemente strutturata in forma metrica a sa repentina, che fu anticamente del maestro Peppino Ghiani di Terralba”, si legge nelle motivazioni della giuria, “nella quale ha voluto rimarcare il dramma di sempre e più che mai attuale e sentito delle donne violate, maltrattate e uccise”.

“La poesia è stata ispirata dai tristissimi fatti di cronaca che accompagnano da troppo tempo la nostra quotidianità, con donne vittime di abusi e violenze ripugnanti e gratuite. Attraverso i versi ho cercato di rendere il disagio e il dolore che si vive a leggere questi fatti di cronaca”, ha spiegato Garau. “È tempo che questa situazione giunga al termine. È tempo che tutti gli uomini usino il massimo rispetto nei confronti delle mogli, figlie, compagne e tutte le donne. Ho dedicato la mia poesia alla memoria di tutte le vittime di violenza e alle donne, affinché abbiano il coraggio di denunciare i maltrattamenti e gli abusi che subiscono”.

Ecco la poesia premiata dalla giuria a Elmas.

Una spera de alligria

(Arrepentina arretrogada cun coa a sa dereta)

Unu contu de alligria, / si ddu scriu in custu cunfrontu,

de alligria unu contu, / a is fèminas de Su Masu;

de trint’annus sena ’e pasu, / po piticus e po mannus,

sena ’e pasu de trint’annus, / ddu cuncordant su Prèmiu.

Is cerbeddus apu sprèmiu, / po agatai is mellus fueddus,

apu sprèmiu is cerbeddus, / fatu apu un’arrepentina;

sa poètica faina, / si sa menti est atlètica,

sa faina poètica / ddas depit lassai prexadas.

S’argumentu no est de badas, / mannu est su pensamentu,

no est de badas s’argumentu, / ca in medas funt sunfrendi;

is giornalis chistionendi / de istalker e àterus malis,

chistionendi is giornalis, / dònnia dii a pàginas prenas;

de is turmentus e de is penas / e de àterus lamentus,

de is penas e de is turmentus / de isposas e mulleris;

òminis si creint meris / e arrespetu prus no te(n)int,

òminis meris si creint / de is fèminas insoru.

Sa cumpàngia de su coru / est che a una cosa stràngia,

de su coru sa cumpàngia, / gei cumentzant a dda scudi:

est machiori, no est virtudi, / genti sen’’e dolidori,

no est virtudi, est machiori / finsas a faina estrema.

Po arresolvi su problema, / nci bolit sabidoria,

ca sa fèmina alligria / donat che a una mitza ‘e luxi,

carrighendi-sì sa gruxi / de genti de coru malu:

ddi merescit s’arregalu / de sa stima e s’arrespetu,

e su mundu a deretu / de seguru iat a andai.

Beni faeis a s’alligrai / Froris bellus de Su Masu,

e a is Musas de Parnasu, / sighei-ddas a circai,

poita s’arti de poetai / donat paxi e nobilesa,

boghendi-ndi sa malesa / de is corus, cuddus peus:

a is fèminas doneus / no prus cardas, ma carìnnius,

e is òminis indìnnius / chi si sperdant a sa lestra!

E questa è la traduzione.



Una speranza di allegria

(Arrepentina retrogradata con coda “a sa dereta”)

Un racconto di allegria, / glielo scrivo in questo concorso,

di allegria un racconto, / alle donne di Elmas;

da trent’anni senza sosta, / per ragazzi e per adulti,

senza sosta da trent’anni, / organizzano il Premio.

Il cervello ho spremuto, / per trovare le migliori parole,

ho spremuto il cervello, / ho fatto un’arrepentina;

il poetico lavoro, / se la mente è prestante,

il lavoro poetico / deve suscitare in loro la gioia.

L’argomento non è futile, / grande è la preoccupazione,

non è futile l’argomento, / poiché in tante soffrono;

i giornali parlano / di stalker e di altri crimini,

ne parlano i giornali, / quotidianamente con intere pagine;

delle sofferenze e delle pene / e di altri motivi di dolore,

delle pene e delle sofferenze / di fidanzate e mogli;

(alcuni) uomini si ritengono padroni / e rispetto più non hanno,

(alcuni) uomini padroni si ritengono / delle loro donne.

(Così) la compagna del cuore / è come un oggetto estraneo,

del cuore la compagna, / iniziano a percuoterla:

è follia, non è virtù, / gente senza scrupoli,

non è virtù, è follia / fino a (mettere in atto) gesti estremi.

Per risolvere il problema, / occorre buon senso,

perché le donne di gioia / sono portatrici come una sorgente di luce,

portando a spalla la croce / di persone malvagie:

meritano il dono / dell’amore e del rispetto,

e il mondo per il verso giusto / certamente andrebbe.

Fate bene a rallegrarvi / incantevoli Fiori di Elmas,

e le Muse del Parnaso, / continuatele a invocare,

perché l’arte del poetare / è foriera di pace e di nobiltà d’animo,

sopprimendo la malvagità / dei cuori, quelli peggiori:

affinché diamo alle donne / non più percosse, ma carezze,

e gli uomini indegni (di star loro vicino) / si dissolvano rapidamente!

Antonio Ignazio Garau

Tiria – Palmas Arborea, 11 settembre 2023

Sabato, 9 dicembre 2023