Save the Children, nell'Isola chiuse 91 sedi scolastiche in dieci anni - Notizie

In dieci anni chiuse 91 sedi scolastiche. A Oristano e Sud Sardegna quasi un 14-19enne su due vive in un Comune senza scuola superiore. Aumentano pluriclassi (+53 in Sardegna) e accorpamenti di istituti. E la dispersione tra i giovani è al 13,6%, la più alta d'Italia insieme alla Sicilia. Questa la fotografia della scuola sarda restituita dalla 17/a edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia, dal titolo "Scuola liberatutti", diffusa oggi da Save the Children.La scuola primaria ha registrato un calo del 18,3%: si stima che entro il 2036 ci sarà il 34,7 % di bambini in meno nella fascia 5-9 anni nella provincia di Cagliari fino al -37,6% di Nuoro e Sud Sardegna, i dati più alti in Italia. Il calo demografico ha fatto anche aumentare il numero delle pluriclassi: la Sardegna ne ha 114, il 3,3% del totale, con incremento di + 53. In compenso nell'isola la percentuale di scuola primaria con tempo pieno è più alta del dato nazionale (42%), in particolare nella provincia di Sassari (51,6) seguita da Nuoro (51,1%). In Sardegna gli alunni della primaria che frequentano la mensa sonoil 78,3% a Sassari, a seguire Nuoro (55.5%), Cagliari (53,6%), e Oristano (31,2%). La media nazionale degli studenti con cittadinanza non italiana è dell'11,6%. In Sardegna invece la percentuale è molto più bassa bassa, il massimo si registra nella provincia di Sassari(5,2%), seguita da Cagliari (3,1%), Nuoro (2,3%) e Oristano(1,5%).Nell'Isola, la percentuale più elevata di supplenti nella scuola primaria si registra a Sassari, con il 26,2% degli insegnanti. Privo del certificato di agibilità l'85,8 % degli edifici scolastici sardi. E il 53% è senza i tre certificati essenziali per la sicurezza (agibilità, prevenzione incendi, omologazione centrale termica). Nel 2023-24 57 scuole su 100 erano prive di palestra....

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