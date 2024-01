Carnevale Decisione ufficiale

Sartiglia: corsa a pariglie a Oristano

Oristano

E’ ufficiale: niente tribune quest’anno per la corsa alle pariglie, in occasione della Sartiglia di Oristano. In via Mazzini tutti in piedi.

Continua a leggere su OristanoNoi

Venerdì, 12 gennaio 2024

commenta