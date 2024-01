Oristano

Ordinanza del Comando di polizia locale

Il Comando di Polizia locale ha adottato l’ordinanza per la disciplina del traffico in occasione della Sartiglia 2024. La disciplina stabilisce le regole per le strade interessate dalla manifestazione.

Tra le prime misure l’istituzione del divieto di sosta su ambo i lati con rimozione dei veicoli in sosta vietata e del divieto di transito, in caso di necessità, nell’intero tratto di via Vittorio Emanuele II e di via Duomo.

Dal 29 gennaio divieto di sosta con rimozione e divieto di transito in caso di necessità in piazza Giovanni Paolo II, via Carmine, via Ciutadella de Menorca e via S.Antonio. Sempre dal 29 gennaio senso unico di marcia in via Crispi, da piazza Manno verso via Carmine, con obbligo di svolta a destra per via Carmine direzione vie Azuni e Angioy

Dal 1° febbraio divieto di sosta con rimozione e divieto di transito in caso di necessità in via e vico Mazzini

Dal 5 febbraio divieto di sosta con rimozione e divieto di transito in caso di necessità in via Eleonora, via Diego Contini, vico Garibaldi, via Serneste, mentre in piazza Mariano entrerà in vigore la nuova disciplina con il doppio senso di circolazione nel tratto antistante il Monumento ai caduti, il divieto di transito in vico Tirso, via e vico Ricovero e nell’ultimo tratto di via Figoli, il senso unico in via Verdi

Dal 10 febbraio divieto di transito e divieto di sosta con rimozione in piazza Pili e divieto di sosta con rimozione in via Diaz tra via Rockfeller e via d’Annunzio

Nella via Cagliari: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione nel tratto fra Via Pira e Via Tharros; senso unico di marcia direzione Sud (direzione Santa Giusta) fra Via Pira e le vie Amsicora /Gennargentu; senso unico di marcia direzione Nord (direzione Rimedio) fra Via Tharros e Via Diaz. Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione nel Viale San Martino, fra via Carducci e piazza Manno.

L’11 e 13 febbraio, dalle 8 fino a cessate esigenze della domenica e dalle 8 a cessate esigenze del martedì, divieto di transito per gli autocarri con massa complessiva superiore a 35 quintali, e per gli autobus con 9 posti a sedere, nella seguenti vie: via Cagliari (tratto compreso fra Via Gennargentu /Amsicora e Via Diaz), Via Sant’Ignazio (intero tratto), via Michele Pira (fra Via Cagliari e Via Consolini), viale San Martino (fra piazza Manno e via Manzoni), via Foscolo (fra via Satta e via Carducci), via Tirso (fra via Satta/Sardegna e piazza Roma), via Solferino (tra via Vinea Regum e via Sant’Ignazio), via Verdi (fra Via Figoli e via Puccini), via Figoli (fra via Mariano IV e via Verdi).

Sospensione del servizio di parcheggi a pagamento dal 24 gennaio in via Duomo, dal 29 gennaio in piazza Giovanni Paolo II e in via Mazzini e dal 10 febbraio in piazza Pili.

Nei giorni 11, 12 e 13 febbraio, il servizio parcheggi a pagamento è operativo nel parcheggio in struttura di Via Carducci e di Via Mariano IV.

Il Comune di Oristano e la Fondazione Oristano sono al lavoro per adottare tutte le misure necessarie a completare velocemente l’allestimento dei percorsi, il montaggio e lo smontaggio delle tribune per favorire il sollecito ripristino della viabilità ordinaria.

Martedì, 23 gennaio 2024