Sardegna, tir si ribalta su Statale 131: morto camionista 48enne

(Adnkronos) - Gravissimo incidente lungo la Statale 131 che collega il sud e il nord della Sardegna. Un tir si è ribaltato all'altezza del chilometro 150 e l'autista è morto.

Il conducente del tir, 48 anni, è stata sbalzato fuori dall'abitacolo e le sue condizioni sono apparse subito gravissime per i diversi traumi riportati. Ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano.

L'autoarticolato è andato completamente distrutto perdendo tutto il suo carico con i detriti che hanno invaso l'intera carreggiata della Carlo Felice. La principale arteria sarda è così stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, di fatto tagliando in due la Sardegna. Riaperta poi una corsia in direzione Sassari, è rimasta chiusa al traffico la strada in direzione Cagliari con il traffico deviato in strade alternative .

