Sardegna, l'escort minacciava il cliente: denunciata dalla polizia

Nei giorni scorsi, il personale del Commissariato di polizia di Stato di Olbia ha denunciato in stato di libertà una escort per estorsione nei confronti di un cliente. L’indagine, condotta dagli agenti del Settore Anticrimine, ha portato alla luce una situazione preoccupante che ha visto coinvolta una donna accusata di minacciare un uomo con il quale aveva avuto precedenti incontri a pagamento. Secondo le ricostruzioni, la donna avrebbe esercitato pressioni sul suo cliente minacciando di divulgare, attraverso i social network, le chat private che documentavano gli appuntamenti “galanti” concordati tra i due. Le minacce comprendevano la pubblicazione di tali conversazioni nella cerchia di familiari e conoscenti dell’uomo, con l’intento di arrecargli danno e umiliazione pubblica. In particolare, la vittima, spaventata e esasperata dalle continue richieste di denaro e dalle minacce, ha deciso di rivolgersi alla Polizia di Olbia. Gli agenti, dopo aver avviato un’indagine sotto la direzione della Procura di Tempio Pausania, sono riusciti a localizzare la donna in un’abitazione situata nel centro di Olbia. Le indagini, condotte con

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie