Sardegna e Toscana alleate per sostenere Einstein Telescope - Notizie

La tradizione nella ricerca sulle onde gravitazionali nata in Toscana grazie all'interferometro Virgo, fra i protagonisti della scoperta di questi messaggeri cosmici, rafforza la candidatura italiana a ospitare in Sardegna il futuro osservatorio europeo Einstein Telescope: è questa l'alleanza stretta fra i presidenti delle regioni Toscana e Sardegna, Eugenio Giani e Alessandra Todde oggi a Cascina (Pisa), presso la struttura dell'Osservatorio Gravitazionale Europeo (Ego) che ospita Virgo e al quale l'Italia partecipa con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. "Un'infrastruttura scientifica con questo prestigio internazionale costituisce un patrimonio per il territorio che lo ospita, e quindi la Regione Toscana, ma, allo stesso tempo, per tutto il sistema della ricerca italiano ed europeo", ha detto il direttore di Ego Massimo Carpinelli.Per il presidente dell'Infn Antonio Zoccoli il coordinamento a livello regionale "può senz'altro giocare un ruolo decisivo per la solidità della candidatura italiana e dell'intero progetto. La Toscana, che ospita l'interferometro Virgo, e la Sardegna, che punta ad accogliere Einstein Telescope, assieme all'Umbria, che ha recentemente inaugurato il laboratorio Caos (Centro Applicazioni per le Onde gravitazionali e la Sismologia) - ha rilevato - sono naturalmente protagonisti di questa grande iniziativa europea e occasione di sviluppo per il nostro Paese".In quest'ottica, Giani si è detto disposto a sostenere "con convinzione" la candidatura della Sardegna a ospitare l'Einstein Telescope. "La sinergia tra le due Regioni è fondamentale: siamo convinti - ha detto - che la candidatura sarda, forte del supporto della Toscana e delle sue competenze, non solo possa portare il progetto europeo nel nostro Paese, ma rappresenti anche un'opportunità storica per rafforzare ulteriormente la presenza e il ruolo di Virgo e della ricerca scientifica proprio qui, in Toscana".Todde è "convinta che la collaborazione tra Sardegna e Toscana, testimoniata anche...

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