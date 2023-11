Sardegna al Centro 20Venti: ecco i nuovi dirigenti della provincia di Oristano

Oristano

La sede del movimento è in via Solferino

È stato definito il direttivo provinciale di Sardegna al Centro 20Venti, guidato dal coordinatore Marco Efisio Pisanu, originario di Ales.

Ne fanno parte, oltre al coordinatore, anche Fabrizio Cao (Usellus), Emanuele Cauli (Gonnoscodina), Raffaele Colomo (Suni), Pietro Cubeddu (Nurachi), Giomaria Malica (Oristano), Giancarlo Mameli (Siris), Fabrizio Marcias (Terralba), Stefano Piras (Mogoro), Loredana Sanna (Terralba) e Giorgio Scano (Simala).

Il direttivo provinciale si è riunito ieri a Oristano, nella sede di via Solferino. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro che servirà a stabilire i criteri per la scelta dei candidati – tre donne e tre uomini – per le prossime elezioni regionali e per organizzare la convention regionale che si terrà il 15 dicembre in provincia di Oristano.

La sede di via Solferino sarà aperta il martedì, il mercoledì e il giovedì, dalle ore 16 alle 19.

Giovedì, 30 novembre 2023