Sardegna 5/a in Italia nel digitale ma mancano competenze cybersecurity - Notizie

In Sardegna, su 2.565 imprese digitali, ben 468 sono artigiane: il 18,2% del totale, contro una media italiana dell'11,7% e meridionale del 9,1%. L'Isola conquista così il quinto posto nella graduatoria nazionale.Ancora più significativo il dato sull'occupazione: con 683 addetti artigiani su 5.551 occupati complessivi nel settore digitale, pari al 12,3%, l'Isola è prima in Italia. Una quota che supera nettamente sia il dato nazionale (3,5%) sia quello del Mezzogiorno (4,8%). Al di là di questi numeri, la domanda regionale di lavoratori sardi con competenze tecnologiche avanzate cresce ma il mercato non riesce a soddisfarla: non si trova il 55,5% del personale necessario.La richiesta dell'Isola, infatti, supera la media nazionale (50,8%) e quella del Mezzogiorno (46,9%). A questi numeri si affianca una sfida sempre più importante: quella della cybersecurity. Con la crescente digitalizzazione dei processi produttivi e dei servizi, anche le imprese artigiane devono poter contare su strumenti, competenze e protezioni adeguate per difendersi dagli attacchi informatici. Il loro contributo è strategico: portano innovazione, sviluppano soluzioni tecnologiche, garantiscono servizi specializzati e dimostrano che anche le realtà di piccole dimensioni possono essere protagoniste della trasformazione digitale, creando valore, occupazione e competitività per il territorio. I dati arrivano dal dossier "Imprese Digitali e Intelligenza Artificiale", elaborazione dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, su fonte UnionCamere, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha scattato la fotografia sulle imprese digitali, sull'artigianato digitale e sui fabbisogni professionali legati alle tecnologie avanzate.Il rapporto fotografa anche la dimensione del problema della sicurezza informatica: a livello nazionale nel 2024 sono state 312.959 le denunce di reati informatici da parte delle imprese, pari al 33,9% dei delitti che potenzialmente possono colpire l'attività d'impresa. In pratica, un reato su tre tra quelli che minacciano...

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