Sarcidano Barbagia Seulo, valorizzare territorio tra cibo, tradizioni e religiosità - Notizie

La promozione delle risorse culturali, paesaggistiche e produttive del paese e il coinvolgimento degli attori locali sono stati al centro di un incontro, organizzato dal Gal Sarcidano Barbagia di Seulo in collaborazione con l'amministrazione comunale e il Centro Commerciale Naturale di Laconi e che si è svolto al Cineteatro Fabrizio De André."Il nostro ruolo come Amministrazione comunale è quello di coinvolgere la comunità attraverso questi momenti di incontro e poter valorizzare tutte le numerose risorse di Laconi", ha affermato la vice sindaca di Laconi, Elisabetta Fulghesu.Laconi unisce una forte identità religiosa legata a Sant'Ignazio, il Parco Aymerich e un patrimonio archeologico rappresentato anche dal Menhir Museum. A queste risorse si affianca una marcata identità agropastorale, che si riflette nei saperi e nelle produzioni della comunità. La promozione coinvolge anche il commercio di prossimità e le reti locali. Il Centro Commerciale Naturale contribuisce a dare visibilità a produzioni e mestieri e sostiene la vitalità del paese e del centro storico."Il Gal Sarcidano Barbagia di Seulo, anche oggi a Laconi, ha dimostrato di voler rilanciare un sistema unitario fatto di identità e tradizioni culturali di tutto il territorio del Gal", ha dichiarato il presidente del Gal Sarcidano Barbagia di Seulo, Giovanni Daga.Lo scopo del Gal è contribuire alla costruzione di un sistema territoriale unitario attraverso la collaborazione tra i Comuni e gli attori locali portatori di interesse — imprese, produttori, artigiani, associazioni e comunità — e la valorizzazione delle specificità di ciascun centro. Nel corso dell'incontro si è parlato anche dell'avvio della nuova programmazione e delle opportunità per il territorio."Il ruolo del GAL è quello di valorizzare e promuovere l'identità di ciascuna comunità che compone il vasto territorio del GAL Sarcidano Barbagia...

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