Santa Giusta, registrato il primo caso umano di Febbre del Nilo

È stato registrato il primo caso umano di Febbre del Nilo nel 2024 nella provincia di Oristano: un uomo di Santa Giusta di 77 anni è ricoverato da alcuni giorni nel reparto di Medicina nell’ospedale San Martino di Oristano. Il 77enne è arrivato in ospedale con febbre, confusione mentale e problemi intestinali e poi, dopo successivi accertamenti, è stata riscontrata la presenza del virus della Febbre del Nilo. “Il paziente è stazionario e non corre pericolo di vita – ha detto la dottoressa Maria Valentina Marras, direttrice del dipartimento di Igiene e Prevenzione della Asl 5 di Oristano -. La situazione è sotto controllo. La nostra azienda sanitaria ha informato l’amministrazione comunale di Santa Giusta ed avviato tutte le procedure per evitare la diffusione del virus nell’area circostante all’abitazione del settantasettenne e in tutto il territorio comunale in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico della Sardegna”. Qualche giorno fa a San Vero Milis sono risultate positive alla West Nile alcune cornacchie abbattute, mentre nel territorio di Oristano un pool di zanzare

