Santa Giusta, omicidio nella notte: muore un 44enne

Posted By: Agosto 10, 2024

Una lite, presumibilmente per motivi personali, ha scatenato una reazione furiosa che si è conclusa con un omicidio, nella notte, a Santa Giusta. Andrea Giuntoli, un uomo di mezza età, è rientrato a casa dopo un acceso confronto con Francesco Salis, un conoscente di 44 anni. Ancora sconvolto dall’alterco, Giuntoli ha impugnato un fucile e ha deciso di risolvere la disputa con la violenza.Il dramma si è consumato in via Dante, una tranquilla strada della città che improvvisamente è diventata teatro di un crimine efferato. Giuntoli ha puntato l’arma contro Salis, sparando un colpo diretto all’addome. La vittima si è accasciata a terra, gravemente ferita, mentre i passanti, scioccati, cercavano di prestare i primi soccorsi e di chiamare aiuto.I soccorritori del 118 sono giunti rapidamente sul posto e hanno trasportato d’urgenza Salis all’ospedale San Martino di Oristano. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei medici per salvargli la vita, il cuore di Francesco

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

