A Santa Giusta è attiva una raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare, denominata “Pratobello ’24”, destinata a tutelare il paesaggio sardo. Questa proposta di legge mira a stabilire norme urbanistiche specifiche per l’installazione di impianti fotovoltaici industriali a terra e di impianti eolici terrestri, integrando principi di tutela e valorizzazione previsti da programmi sovranazionali, nazionali e regionali.

I cittadini di Santa Giusta, iscritti nelle liste elettorali del comune, possono esprimere il proprio sostegno alla proposta firmando la petizione. Per farlo, devono recarsi all’Ufficio Elettorale, situato in Via Garibaldi n.84, piano terra. L’ufficio è aperto al pubblico negli orari consueti: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 11:00 alle 13:00, e mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 18. È necessario presentare un valido documento di riconoscimento per poter firmare.

La scadenza per aderire alla raccolta firme è fissata al 16 settembre 2024. La partecipazione dei cittadini è fondamentale per promuovere e sostenere la proposta, contribuendo così alla protezione e valorizzazione del paesaggio sardo.