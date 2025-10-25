Sanremo 2026, Carlo Conti: "Nicola Savino condurrà il DopoFestival"

(Adnkronos) - "Il DopoFestival lo farà Nicola Savino, che presenterà anche le quattro puntate di 'Tale e Quale show' a gennaio". Lo ha annunciato il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026, Carlo Conti dal palco del Festival dello Spettacolo di 'Tv Sorrisi e Canzoni' al Superstudio Più di Milano.

Saranno davvero 26 i concorrenti a Sanremo 2026? “Un paio di pagine in più su ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ le terrei” ha detto Conti, replicando al direttore, Aldo Vitali, che gli chiedeva se rispetterà il regolamento sui 26 artisti in gara o se deve lasciare libere delle pagine in più sul suo giornale che ogni anno dedica una pagina a ciascun cantante. “Lo schema dell’anno scorso ha funzionato e non vedo perché cambiarlo - ha sottolineato -. Ogni anno è un discorso a sé, non si devono fare confronti con l’anno prima, è una proposta, e l’importante è che funzioni. Poi può capitare di fare un punto in più o in meno di share, dipende da molti fattori”. Conti ha inoltre confermato le date della kermesse, dal 24 al 28 febbraio, “perché prima ci sono le Olimpiadi di Milano Cortina”.