Sanità, Schillaci: "In Italia 4 milioni con diabete ma molti non sanno di averlo, Ssn a rischio"

(Adnkronos) - "Il progetto 'Vulnerabili' testimonia l'attenzione concreta verso una patologia cronica importante come il diabete e verso i più vulnerabili. In Italia sono quasi 4 milioni i pazienti affetti da diabete e molti altri sono quelli che non sanno di averlo. Un'incidenza che accomuna tutti i sistemi sanitari e che risulta in costante aumento a livello globale e che rischia di minare la sostenibilità dei servizi sanitari. E' evidente come sia necessario l'impegno di tutti sia con iniziative come quella di oggi sia sul fronte della prevenzione. Oggi con questa iniziativa che garantisce anche agli esclusi dal Servizio sanitario nazionale di trattare adeguatamente il diabete riaffermiamo l'attualità e la vitalità dei principi di solidarietà, universalità e gratuità su cui si fonda il Ssn'. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione della presentazione alla Camera del progetto 'Vulnerabili' per garantire l'insulina a persone indigenti grazie a Novo Nordisk e alla collaborazione di 8 associazioni e del Banco Farmaceutico.

Schillaci ha poi ricordato la legge n. 130 del 15 settembre 2023 - fortemente voluta dall'onorevole Giorgio Mulè (Forza Italia) - che istituisce un programma nazionale di screening gratuito per individuare nella popolazione pediatrica il diabete di tipo 1 e la celiachia, due malattie autoimmuni spesso difficili da diagnosticare subito. "Un provvedimento - ha sottolineato il ministro - che ha avuto una buona risposta con la partecipazione di 5.535 bambini e oltre 400 pediatri. I primi risultati indicano una prevalenza degli autoanticorpi contro il diabete di tipo 1 paragonabile a quella di altri Stati europei, mentre si evidenzia un aumento nella prevalenza della celiachia. Dati che serviranno da bussola nella definizione di una strategia futura di programmazione sanitaria".

"La solidarietà è nel Dna di questa nazione - ha evidenziato Schillaci - come dimostra questa straordinaria sinergia tra istituzioni, mondo produttivo e no profit a favore dei più vulnerabili. Così come ricordo spesso che la sanità è un gioco di squadra, con giocatori che cambiano ruoli a seconda degli ambiti. Nel caso delle persone senza dimora e migranti irregolari, si rivela ad esempio prezioso il supporto del Terzo settore per raggiungere queste persone che altrimenti resterebbero ai margini della società civile e privi di una presa in carica adeguata. Sono tante le evidenze che mostrano che i meno abbienti, con livelli di istruzione più bassi si ammalano di più, presentano un'aspettativa di vita inferiore rispetto alla media, non avendo spesso accesso a informazioni su servizi e cure disponibili".

"In questo scenario - ha proseguito il ministro - appare evidente quanto sia importante la sanità di prossimità che stiamo realizzando con i fondi del Pnrr, così come gli interventi di medicina di iniziativa in outreach disseminati su tutto il territorio nazionale, che già oggi abbattono le barriere portando i servizi fin dentro i luoghi di vita delle persone".

Schilaci ha inoltre ribadito l'importanza della prevenzione: "Sappiamo bene che il diabete come tutte le patologie croniche non trasmissibili è correlato all'adozione di stili di vita non corretti. Abbiamo dinanzi a noi una sfida che deriva dall'invecchiamento della popolazione e dall'esplosione di cronicità; un quadro demografico ed epidemiologico che richiede un cambio di passo che si declina in prevenzione". L'Italia è "la seconda nazione al mondo per longevità, ma la longevità ha un costo e soprattutto deve essere sinonimo di una vita in salute. Occorre che gli anni guadagnati siano vissuti in piena autonomia".

