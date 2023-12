Sanità: pronto soccorso di Oristano di nuovo in emergenza. E domani arriva l’assessore

Oristano

Situazione sempre più difficile nel territorio

Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano nuovamente in affanno in questi ultimi giorni. Lunghe attese e pazienti esasperati: “Dodici ore prima di ottenere una visita, col codice giallo”.

Nelle ultime 24 ore c’è chi ha dovuto aspettare addirittura 18 ore. Non solo. Anche alcune ambulanze sono rimaste bloccate con i pazienti a bordo, creando problemi ulteriori alla rete del “118”.

I corridoi interni del presidio continuano a riempirsi di barelle, anche per la mancanza di posti di degenza.

La situazione nelle ultime ore si sarebbe aggravata ancora di più per l’afflusso di utenti provenienti dal Campidano: l’ospedale di San Gavino ha avuto alcuni problemi.

A far fronte nel presidio del San Martino due medici e uno cosiddetto “in affitto”.

Una situazione di emergenza già emersa nelle scorse settimane e che sarà, anche questa, in discussione giovedì prossimo, quando a Oristano tornerà nuovamente l’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria.

L’assessore interverrà a un incontro convocato dal prefetto Salvatore Angieri e conseguente alle iniziative e agli appelli venuti nei giorni scorsi dagli amministratori locali del territorio, preoccupati per lo smantellamento del servizio di guardia medica a Oristano e per la sempre più grave carenza di medici di base, con migliaia e migliaia di pazienti alla ricerca di un dottore anche per una semplice ricetta con la quale acquistare i farmaci, prescritti talvolta per terapie salva vita.

