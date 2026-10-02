(Adnkronos) - "Stiamo seminando. Piantiamo semi che vogliamo far germogliare per portare la prevenzione verso il cittadino". Così Loreto Gesualdo, presidente della Federazione delle società medico-scientifiche italiane (Fism), ha aperto a Cagliari la due giorni 'Fism for People - Facciamo germogliare la prevenzione' in corso al T Hotel e al Parco della Musica. "Il nostro obiettivo è diffondere la cultura della prevenzione, informare il cittadino. Domani partiremo con gli screening e abbiamo già registrato un overbooking, un grande successo di partecipazione" ha aggiunto Gesualdo.

Quella di Cagliari è la seconda tappa del progetto itinerante dopo il lancio al G7 di Bari. "Dopo il G7, Fism ha lanciato il Villaggio della Salute a Bari, oggi siamo a Cagliari e poi porteremo questo modello in tutta Italia - ha spiegato - perché la prevenzione non deve aspettare il cittadino in ospedale, deve andargli incontro".