Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha sollevato la questione della controversia interna all’ospedale Businco, che coinvolge il direttore sanitario e i capi dipartimento bloccando di fatto la chirurgia oncologica. Perciò l’esponente di centrodestra ha deciso di intervenire con un’interrogazione all’assessore regionale della Sanità, Armando Bartolazzi.

“All’aspra controversia all’interno dell’Arnas Brotzu, tra il direttore sanitario e i capi dipartimento, si aggiunge il caso del direttore di ‘Chirurgia generale ad indirizzo oncologico’ dell’ospedale Businco, Massimiliano Tuveri. Un professionista di indubbia qualità ed esperienza che, dopo quasi tre mesi dall’assegnazione dell’incarico, non sarebbe ancora nelle condizioni di svolgere il suo lavoro”, ha evidenziato il consigliere regionale.

“Casi che si sommano alle già precarie condizioni generali della sanità sarda, destando preoccupazione in tutta l’opinione pubblica isolana. Ho chiesto una verifica dell’assessore Bartolazzi per conoscere quali provvedimenti intenda prendere e in quali tempi, così da consentire il corretto svolgimento del servizio”, ha concluso Meloni.