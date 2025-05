(Adnkronos) - "I dati del Barometro Sm 2025 sottolineano che mancano ancora molte risposte nella riabilitazione e nel sostegno psicologico" alle persone con sclerosi multipla, "ma soprattutto evidenziano la necessità di avere la rete dei servizi, a partire dai centri Sm fino a quelli del territorio che diano una risposta integrata alle persone con Sm e ovviamente alle famiglie". Lo ha detto Mario Alberto Battaglia, presidente Fondazione italiana sclerosi multipla (Fism), in occasione della presentazione - oggi alla Camera - del 'Barometro Sm e patologie correlate 2025', realizzato da Aism (Associazione italiana sclerosi multipla).

"Lo scenario della sclerosi multipla sta cambiando - ha spiegato Battaglia - Sappiamo che non c'è una fase infiammatoria e poi una fase progressiva, ma che infiammazione e progressione sono insieme, quindi dobbiamo saper affrontare entrambi questi aspetti con le cure mediche, i farmaci, ma dobbiamo anche essere consapevoli che cambiando i criteri diagnostici possiamo anticipare la diagnosi a 'prima della diagnosi' e quindi dare prima quelle risposte che possono cambiare la prognosi della malattia".

In questo contesto in Italia "abbiamo bisogno di dare i servizi sanitari e servizi sociali - ha aggiunto Battaglia - abbiamo bisogno di riabilitazione, di supporto psicologico e abbiamo bisogno di considerare che persone giovani che dovranno vivere per decenni con una malattia cronica devono avere le risposte progressivamente, quando cambia la situazione. E i servizi devono essere in grado di affrontare questa realtà perché non sono solo 14mila le persone escluse dai servizi e dalle risposte, ma sono anche molti dei 144mila pazienti con sclerosi multipla che sono a rischio di esclusione se i servizi non sono garantiti".