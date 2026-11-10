(Adnkronos) - ﻿"Nel corso di questi 21 anni abbiamo imparato che ragionare di sistema sanitario e sistema salute significa ragionare della sicurezza, della sovranità e del futuro dei cittadini italiani ed europei. Ci sono due grandi scenari che stanno sconvolgendo l’ecosistema della salute nel nostro Paese: uno è l’Mfn (Most favored nation) della politica dell’amministrazione Trump, che rivoluziona completamente le regole del gioco per quanto concerne ricerca e produzione manifatturiera in Europa, a vantaggio degli Stati Uniti; il secondo è la politica cinese, ormai pluridecennale, volta a conquistare il mondo nelle scienze della vita". Così Valerio De Molli, Managing Partner e Ceo di The European House - Ambrosetti e Teha Group, intervenendo a Roma, presso Spazio Esposizioni, alla XXI edizione del Forum Meridiano Sanità, dal titolo 'Sanità e life sciences: governare le transizioni, costruire il futuro', il think tank sulla sanità di The European House - Ambrosetti.

"Ormai, una nuova innovazione su due nasce in Cina, con una predominanza importante - continua De Molli - Parallelamente, nel nostro Paese si sta verificando una grande rivoluzione silenziosa, destinata a caratterizzare lo scenario dei prossimi trent’anni: la struttura anagrafica e demografica sta cambiando profondamente. Nel 2050, infatti, avremo due ultrasettantacinquenni ogni 10 cittadini e questo è rilevante perché il costo pro capite per un ultrasettantacinquenne è 8 volte più alto rispetto a quello di un ventenne. Questo produce uno schiacciamento e un incremento della spesa sanitaria, che passerà dagli attuali 140 miliardi agli oltre 220 miliardi nel 2050. Dobbiamo rendere sostenibile tutto questo attraverso politiche di indirizzo adeguate e ridisegnare le priorità per il settore".

"Per quanto concerne le principali criticità del sistema sanitario italiano, vi è un sottodimensionamento complessivo del numero di medici specializzati e di infermieri - spiega De Molli - Abbiamo un medico di medicina generale su due che supera il tetto massimo di pazienti che può avere e il numero di infermieri è largamente inferiore al dimensionamento necessario in un Paese in cui la domanda di sanità e salute è cresciuta in modo esponenziale. Abbiamo anche un sottodimensionamento e una sottovalorizzazione di queste professioni, che sono retribuite due volte e mezzo meno rispetto ai Paesi migliori in Europa, la metà rispetto ai tedeschi e quasi la metà rispetto ai francesi. Quindi, da una parte c’è un tema di struttura, dall’altra c’è la necessità di ridare centralità alle aziende manifatturiere e alla ricerca. I nostri partner di Meridiano Sanità sono le 6 aziende che nel mondo fanno il 20% di tutta la ricerca mondiale, il 20% di tutta l’innovazione del mondo. Sono tutte stupite dalla scarsa attenzione che la ricerca e la manifattura stanno ricevendo nel nostro Paese e anche in Europa", conclude De Molli.