(Adnkronos) - "L'International Brain Health Alliance è nata perché riteniamo molto importante avere voci diverse sulla salute del cervello”. Lo ha detto il professor Christopher Chen Li Hsian, docente della National University of Singapore, a margine del terzo appuntamento dell'International Alliance on Brain Health, a Roma. "Ci sono molti problemi in tutto il mondo, ma anche molte soluzioni", ha osservato. Per questo, ha spiegato, nel prossimo incontro di Singapore l'obiettivo sarà mettere l'accento su "ciò che accade a favore della salute del cervello in Asia: soluzioni asiatiche, piani asiatici, problemi asiatici". "Vogliamo imparare dall'Europa e dal resto del mondo, ma vogliamo anche che il resto del mondo impari da noi", ha aggiunto. Chen ha indicato quattro obiettivi. Il primo è "mostrare la Healthy Longevity Grand Challenge e la ricerca sulla salute del cervello in corso a Singapore". Il secondo è portare i colleghi di tutta l'Asia a illustrare i rispettivi piani e iniziative sulla salute del cervello. Il terzo è lanciare la Lancet Commission on Brain Health, in particolare per l'Asia. "Infine - ha concluso - cercheremo di affrontare il tema di come far lavorare insieme neurologi e psichiatri sulla salute del cervello".