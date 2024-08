San Vero Milis, via i divieti dalla spiaggia: non c'era nessuna bomba

Dopo due settimane di divieti e incertezze, le acque e la spiaggia di Sa Marigosa, nella marina di San Vero Milis, sono state dichiarate sicure e nuovamente accessibili al pubblico. Le restrizioni erano state imposte il 2 agosto scorso. In quella occasione un cittadino, durante una passeggiata costa, aveva notato quello che sembrava essere un ordigno bellico sulla spiaggia. Il fatto era stato prontamente segnalato alla Capitaneria di Porto. L’allarme, inizialmente preso molto sul serio, aveva portato all’intervento immediato del Nucleo Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi (SDAI) della Marina Militare. In attesa delle verifiche da parte delle autorità competenti, erano stati adottati provvedimenti precauzionali rigorosi per garantire la sicurezza pubblica. Un’ordinanza aveva infatti vietato ogni tipo di attività in quel tratto di mare. Dalla balneazione alla navigazione, dall’ancoraggio e sosta con qualsiasi imbarcazione all’immersione con qualunque tecnica, fino alla pesca. Anche il transito e la sosta nell’area a terra erano stati vietati, creando non poche difficoltà ai bagnanti e ai residenti della zona, solitamente molto frequentata durante il periodo estivo.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie