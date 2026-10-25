(Adnkronos) - Matteo Salvini è stato rieletto segretario della Lega con 465 voti, per Massimo Garavaglia i voti sono stati 146. Sono i risultati del voto del congresso straordinario della Lega che si chiude oggi, domenica 25 ottobre.

"Da oggi basta a chi ha trattato fratelli militanti come nemici, bisogna ripartire con responsabilità. Vogliamo rispetto per le posizioni della Lega, non tollererò più che la Lega sia considerata un alleato di serie B in nessuna regione dove governa il centrodestra. Noi non siamo secondi a nessuno, chiediamo rispetto, i numeri sono i numeri, chiediamo rispetto delle nostre posizioni anche al governo. Possiamo vincere le prossime elezioni come secondo partito coalizione", le prime parole di Salvini dopo l'ufficializzazione del risultato. "Sento una grande responsabilità, spero che la stessa responsabilità la sentano tutti coloro che a vario titolo dalle massime cariche a livello territoriale in questi mesi hanno trattato i loro fratelli militanti come nemici", aggiunge.

Nel discorso prima del voto, Salvini ha detto che porterà in Consiglio dei ministri il no alla fornitura di armi e finanziamenti all'Ucraina. "Nel 2026 le guerre non finiscono sul campo con i fucili e con i cannoni, questa maledetta guerra finirà al tavolo diplomatico e prima si riporta il conflitto sul tavolo della diplomazia meglio è per tutti. "Ho fatto l'esempio del conflitto in Ucraina, è da ormai più di quattro anni che noi sosteniamo giustamente un popolo aggredito e bombardato, provato sanzioni su sanzioni, inviato 90 miliardi di euro, inviato non so quanti pacchetti di armi, ormai ho perso il conto", sottolinea. "Ci si può domandare al congresso della Lega, forza di governo responsabile e leale ma mai silente o paurosa, se dopo quattro anni di conflitto e centinaia di migliaia di morti pensare per altri anni di mandare altre armi, altri soldi, di preparare altre sanzioni sia la via migliore?", sottolinea. "Abbiamo sempre sostenuto un popolo aggredito, imponiamo fortemente sul tavolo la necessità di investire tutto quello che si può investire in diplomazia", conclude.

"Oggi pomeriggio comincia un percorso", dice prima di un riferimento ai media. "Mi porto dietro le considerazioni di questi mesi, ma lo dico con il massimo rispetto. Ci sono giornalisti che evidentemente non dico che siano costretti, ma lavorano in contesti per i quali il racconto della realtà passa in secondo piano rispetto alla speranza dei padroni di questa testata che sperano che la Lega muoia da 40 anni e per i prossimi 40 anni rimarranno con un palmo di naso".

Salvini è stato confermato segretario della Lega con 465 voti, quasi il 66% (65,96%) dei voti dei 705 delegati del congresso straordinario del Carroccio mentre lo sfidante Garavaglia, con 146 voti, si è fermato poco sopra il 20% (20,71%). All'appello mancano circa 94 voti (il 13,33%), finiti tra astenuti, schede bianche e nulle.

Se si considerano solo i voti validi, pari a 611, Salvini è stato eletto con una percentuale del 76,1% mentre il 23,9% ha scelto di sostenere il senatore Garavaglia. Al precedente congresso della Lega svoltosi ad aprile 2025 a Firenze, Salvini era stato riconfermato leader senza alcuna votazione. In quell'occasione infatti, a differenza della conta di oggi (tramite voto segreto) non c'erano stati sfidanti a contendergli la segreteria. Di conseguenza, la sua leadership era stata confermata per acclamazione e all'unanimità dai delegati della platea congressuale.