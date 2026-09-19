(Adnkronos) - "La Lega vince solo se unita, forte, unita e libera da Nord a Sud". E' uno dei passaggi dell'intervento del segretario del Carroccio Matteo Salvini dal palco di Pontida giovani. Parole accolte da numerosi applausi. "Per cambiare la storia occorre coraggio, visione, determinazione e pazienza. Non bisogna mai molare nel bene e nel male, mai montarsi la testa con il vento in poppa e mai deprimersi quando c'è da rimboccarsi le maniche" aggiunge tra gli applausi e il coro 'C'è solo un capitano'.

"Sarà una Pontida bella e, a differenza di altre feste di fighetti radical chic, sarà una Pontida di popolo" dice il segretario della Lega dal palco di Pontida giovani alla vigilia dell'appuntamento con i big del partito, sottolineando come avrà "meno banchieri e più operai, studenti, agricoltori. Domani vedrete decine di trattori e auto che qualche imbecille di Bruxelles vorrebbe mettere fuori strada".

"Fatevi dire che siete il movimento giovanile politico più tosto di tutta Italia, più forte, più libero, più coraggioso, più indipendente e siete la Lega del futuro" dice, ma li avverte anche che non arriverà tutto subito. "Armatevi di pazienza, perché uno a vent'anni vuole fare la rivoluzione" e di fronte a chi vorrebbe risultati immediati, spiega: "Alcuni risultati di cui avete sentito parlare oggi, faccio l'esempio dell'autonomia e del federalismo fiscale, sono realtà dopo 36 anni".

"Se io sono qua stasera, se l'Italia ha la speranza di combattere e vincere è perché tanti anni fa un visionario coraggioso ha ridato voce e dignità a un popolo, Umberto Bossi" sottolinea. Un omaggio, davanti ai giovani, nel giorno del compleanno del Senatur, scomparso quest'anno. Il ricordo del leader va anche a Roberto Maroni, anche lui citato dal palco. "La forza della Lega non sono i simboli, i dirigenti, i segretari, ma la forza del popolo di Pontida" aggiunge. "Viva la Lega, via la libertà, viva la nostra Italia" è lo slogan del leader del Carroccio prima che dalla sala si alzi il coro 'Secessione'.