(Adnkronos) - Secondo l’OSH Pulse 2025 dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), il 29% dei lavoratori europei dichiara stress, depressione o ansia, il 37% una condizione di affaticamento generale e il 44% forti pressioni dovute al carico di lavoro. Per questo, saper riconoscere i segnali di disagio è il punto di partenza per creare le condizioni per costruire un ambiente di lavoro inclusivo, in cui le persone si sentano ascoltate, rispettate e libere di chiedere aiuto senza timore di essere giudicate. Negli ultimi due anni Nestlé ha avviato un percorso che ha formato oltre 400 manager - nelle sedi direzionali come negli stabilimenti produttivi - con percorsi dedicati al riconoscimento precoce dei segnali di stress, disagio e potenziale burnout. L'obiettivo è sviluppare competenze di ascolto e relazione, per aiutare chi coordina team a cogliere le situazioni di difficoltà e a favorire un dialogo aperto, senza trascurare l'attenzione al proprio benessere.

"La salute mentale non è un tema da affrontare solo in occasione di una ricorrenza: è parte del benessere delle persone e deve trovare spazio nella quotidianità lavorativa. Da diversi anni abbiamo scelto di lavorare sulla prevenzione, a partire da chi guida i gruppi di lavoro, affiancandola a strumenti concreti di supporto. Il nostro obiettivo? Vogliamo che parlare di salute mentale non sia un'eccezione, ma una parte naturale della nostra cultura aziendale, costruita su ascolto, fiducia e inclusione", ha dichiarato Giacomo Piantoni, hr director Gruppo Nestlé in Italia.

Alla formazione si affianca il servizio di consulenza psicologica interno all'azienda, che in tre anni ha erogato oltre 500 ore di colloqui durante l'orario di lavoro, con un utilizzo in crescita anno dopo anno. A questo si aggiunge la collaborazione con Serenis, centro medico online per il benessere fisico e mentale, che consente alle persone del Gruppo di accedere a servizi di supporto psicologico online a condizioni economiche agevolate, facilitando il contatto con professionisti qualificati e la possibilità di intraprendere percorsi personalizzati.

"Salute fisica e salute mentale devono andare di pari passo: prendersi cura di entrambe fa parte del nostro modello integrato di prevenzione. Il percorso costruito in questi anni, che coinvolge un numero sempre maggiore di persone, ne è la prova: l'utilizzo del servizio di consulenza dimostra che chiedere supporto, e farlo per tempo, sta diventando una scelta naturale", ha dichiarato Ramona Politanò, employee health manager del Gruppo Nestlé in Italia.

Per contribuire a superare lo stigma che ancora accompagna il tema, Nestlé continua a promuovere webinar, incontri e momenti di confronto in cui condividere esperienze e acquisire maggiore consapevolezza. Tra questi, il webinar del 14 ottobre con Alessio Carciofi - professore, wellbeing advisor e autore del nuovo libro 'Spegni tutto: come: vivere nell'era artificiale senza diventare robot', edito da Feltrinelli. Un momento dedicato al benessere psicologico e, in particolar modo, al rapporto con gli strumenti di lavoro digitali che, in alcuni casi, possono invadere in maniera problematica gli ambiti familiari, causare stress e impattare negativamente sul benessere delle persone.

Dalla formazione dei e delle leader all'accesso a un supporto specialistico, Nestlé punta a rafforzare una cultura in cui il benessere psicologico sia riconosciuto come una responsabilità condivisa e una componente essenziale della qualità della vita lavorativa