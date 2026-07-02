(Adnkronos) - “Abbiamo organizzato una tavola rotonda di approfondimento sull'impatto del web e dell'intelligenza artificiale, dei social network e degli stessi smartphone, sulla salute mentale dei bambini e degli adolescenti, una delle questioni principali del dibattito globale. Ieri il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron insieme all'Organizzazione mondiale di sanità - Oms, hanno ribadito che il tema della salute mentale dei bambini, impattata da internet, è una priorità di sanità pubblica”. Così Beatrice Lorenzin, senatrice e coordinatrice "da più di 8 anni" del progetto Health & Science del Centro Studi Americani, all’evento organizzato dal think tank a Roma, dal titolo ‘La salute mentale dei giovani nell’era degli algoritmi. Una sfida per famiglia, scuola e società’.

“Tra gli studi presentati oggi - sottolinea Lorenzin, già ministro della Salute - quello dell’università di Bologna ha fotografato l’impatto sul cervello dei bambini delle attività sui social, individuando l'area dove si sviluppa la dipendenza. E questo è un fatto estremamente importante perché ci dimostra gli effetti neurobiologici sul cervello dell'uso degli smartphone e dei tablet e delle piattaforme sui bambini. Abbiamo poi analizzato - illustra - tutte le questioni legate all'ansia, alla depressione, alle forme di auto autolesionismo e alle forme psicotiche che si stanno sviluppando sempre di più". Inoltre, l'ospedale "Bambino Gesù ci ha portato i dati relativi ai ricoveri per questi disturbi: + 500% negli ultimi anni. Infine abbiamo ragionato sui grandi temi della relazione, del riconoscimento dell'altro, l’alienazione. Tutte questioni che devono essere assolutamente affrontate”.

“Ci siamo confrontati - aggiunge Lorenzin - sul testo di legge bipartisan, con la senatrice Mennuni, che è depositato nella Commissione bicamerale per l'infanzia, e sul testo Nicita - Basso - Lorenzin che riguarda invece la gestione dell'algoritmo, ossia su come intervenire sugli algoritmi delle piattaforme per non provocare dipendenze. Credo che in Italia sia giunto il momento di fare una legge che ci permetta di proteggere l'infanzia e l'adolescenza e, soprattutto, di rendere edotti i genitori" sui rischi. "Ci sono tanti aspetti su cui oggi le famiglie non sono ben informate e che mettono a rischio la salute dei loro bambini e, poi, degli adolescenti”.