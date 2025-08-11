(Adnkronos) - L’ambasciata d’Italia a Tel Aviv sta seguendo il caso del sacerdote italiano don Nandino Capovilla bloccato oggi in entrata in Israele all’aeroporto di Tel Aviv e fatto oggetto di un decreto di espulsione.
Don Capovilla, sacerdote di Pax Christi, era in viaggio per la Terrasanta assieme a un gruppo di pellegrini cristiani in arrivo da Roma e da Venezia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto ai diplomatici dell’ambasciata d’Italia di seguire il caso con le autorità israeliane, si legge in una nota della Farnesina.
