Sabato 26 sport e solidarietà nel segno del calcio femminile - Notizie

Una giornata tra sport e solidarietà nel segno del calcio femminile sabato 26 settembre, organizzata da suor Silvia Carboni (responsabile della comunità Casa Emmaus e del centro semiresidenziale BorgoTreMani e giocatrice della Nazionale di calcio suore), con il supporto di Fondazione Carlo Enrico Giulini e Cagliari Calcio.Si partirà al mattino, con la Giornata solidale nell'Istituto penale per i minorenni di Quartucciu. L'appuntamento, reso possibile ormai da diversi anni grazie alla collaborazione tra la Direzione dell'Istituto e la Fondazione Giulini, coinvolgerà per l'occasione la Nazionale di calcio delle suore e le Glorie del calcio femminile. Alcune di loro affronteranno in campo un gruppo di ragazzi della struttura in una partita di calcio a 5, le altre invece indosseranno il grembiule da cucina e prepareranno con gli altri giovani detenuti il pranzo solidale.Nel pomeriggio ci si sposterà al Crai Sport Center di Assemini, quartier generale del Cagliari, che accoglierà un quadrangolare con due partite a undici e il racconto delle protagoniste che hanno scritto e continuano a scrivere la storia del calcio femminile. A fronteggiarsi nella prima gara le Glorie del calcio femminile italiano e il Cagliari Calcio Women (la cui prima squadra parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza regionale femminile); nella seconda la Nazionale delle suore e il Team giornaliste sportive sarde. Tra le fila delle Glorie diverse ex calciatrici di Serie A, B e Nazionale come Claudia Cuccu, Fancesca Piu, Daniela Di Bari, Gioia Masia, Monica Cenciarelli, Francesca Cancellieri, Barbara Masala, Rosy Melis, Betty Secci, Anna Piras, Maria Lucarelli, Alessia Tarani, Francesca Lorenzetti.Madrina della serata sarà Antonella Carta, ex giocatrice di calcio a 11 e calcio a 5 femminile che ha scritto pagine di storia di questo sport: bomber della Nazionale con 31 reti in 120...

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