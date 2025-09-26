Ryder Cup 2025, oggi si parte: date, orari, convocati e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna la Ryder Cup. Oggi, venerdì 26 settembre, comincia l'edizione 2025 del più atteso torneo di golf a livello mondiale, che ogni due anni mette di fronte i migliori giocatori europei contro quelli americani. Team Europe e Team Usa, dopo il successo della competizione svoltasi a Roma nel 2023, vinta dai 'padroni di casa' europei, si affrontano negli Stati Uniti, al Bethpage Black Course di New York, da oggi fino a domenica 28 settembre.

Tra i protagonisti più attesi spiccano i nomi di Rory McIlroy per l’Europa e Scottie Scheffler per il Team Usa, ma anche degli italiani Francesco ed Edoardo Molinari, vicecapitani.

Ad affrontarsi, come detto, saranno Team Usa e Team Europe. Gli statunitensi potranno contare su Keegan Bradley come capitano, che sarà affiancato da cinque vice: Webb Simpson, Brandt Snedeker, Kevin Kisner, Jim Furyk e Gary Woodland. Quello Europa invece verrà guidato da Luke Donald, con i vice capitani che saranno Thomas Bjorn, Alex Noren, Jose Maria Olazabal ed Edoardo e Francesco Molinari. Ecco l'elenco completo dei convocati.

Team Usa:

Sam Burns

Patrick Cantlay

Bryson DeChambeau

Harris English

Ben Griffin

Russell Henley

Collin Morikawa

Scottie Scheffler

Xander Schauffele

J.J. Spaun

Justin Thomas

Cameron Young

Team Europe:

Ludvig Aberg

Matt Fitzpatrick

Tommy Fleetwood

Tyrrell Hatton

Rasmus Hojgaard

Viktor Hovland

Shane Lowry

Robert MacIntyre

Rory McIlroy

Jon Rahm

Justin Rose

Sepp Straka

La Ryder Cup 2025 inizierà oggi, venerdì 26 settembre, e durerà fino a domenica 28. La fascia orario dove seguire i migliori golfisti del mondo, in Italia, sarà quella del tardo pomeriggio-sera. Il torneo sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.