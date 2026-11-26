Ryanair, 'in vista stop ai voli su Alghero e Olbia a febbraio e marzo' - Notizie

Ryanair sta valutando la cancellazione di tutti i voli da/per Alghero e Olbia nei mesi di febbraio e marzo 2027, "a seguito del mancato rispetto da parte della Regione Sardegna dell'impegno pubblico di abolire l'addizionale municipale a partire da novembre perchè non ha richiesto per tempo le necessarie autorizzazioni al governo italiano" Jason McGuinness, chief commercial officer di Ryanair, in in videoconferenza ha anche annunciato che la compagnia aerea low cost manterrà invariato l'intero operativo natalizio, "poiché i sardi non dovrebbero essere penalizzati dall'incompetenza della propria giunta regionale". 'Opereremo l'intero operativo di Natale e gennaio, ma al momento devo dire che stiamo operando in un vuoto totale, ma da quanto abbiamo capito l'addizionale comunale non verrà abolita per questa stagione invernale - ha aggiunto - Quindi penso sia altamente probabile che apporteremo significative riduzioni ai nostri operativi su Alghero e Olbia e purtroppo dovremo anche rivedere parte del nostro operativo su Cagliari in termini di riduzione delle frequenze". Poi l'attacco sulla continuità territoriale aerea: "Come può la Regione Sardegna stanziare quasi 300 milioni di euro in tre anni per appena sei rotte in regime di continuità territoriale e lasciare comunque i sardi esposti al rischio di perdere collegamenti aerei essenziali con la penisola? - si chiede - L'attuale crisi della continuità territoriale mette in evidenza le carenze strutturali della politica del trasporto aereo della Regione, che ha reso i sardi eccessivamente dipendenti da un numero ristretto di rotte sovvenzionate e di compagnie aeree.Anziché trarre insegnamento dai fallimenti del proprio sistema di continuità territoriale, la Regione sta ora portando avanti ulteriori e inefficaci bandi per la connettività, cercando di utilizzare il denaro dei contribuenti per attrarre compagnie aeree e, allo stesso tempo, tassando ogni passeggero...

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