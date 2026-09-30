(Adnkronos) - Tra ufficialità di mercato, trattative serrate e analisi tattiche, a strappare un sorriso agli appassionati di calcio ci pensa come di consueto l'ironia tagliente dei social media manager di Ryanair. Con il consueto stile irriverente e istantaneo che caratterizza la comunicazione della compagnia aerea su X, il profilo ufficiale ha colto al balzo la notizia del ritorno in maglia bianconera del portiere brasiliano Neto per lanciare un post diventato virale nel giro di pochi minuti.

Sfruttando un'assonanza perfetta e una grafica essenziale, l'account ha liquidato l'operazione di mercato con un secco e geniale gioco di parole: «È ritorNETO». Un'uscita tanto semplice quanto efficace che ha subito scatenato una pioggia di repost, meme e commenti tra i tifosi della Juventus e gli amanti del calcio.

Non è certo la prima volta che la compagnia aerea low cost irlandese entra a gamba tesa sui temi caldi del pallone, trasformando gli arrivi, le partenze e persino gli esoneri del calcio continentale in occasioni per battute fulminee. Anche questa volta il bersaglio è stato centrato in pieno, dimostrando come nel calcio moderno i movimenti di mercato si giochino ormai tanto sul campo e nelle sedi operative quanto sulle piattaforme digitali.