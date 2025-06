(Adnkronos) - Il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale russo, Sergei Shoigu, è arrivato a Pyongyang oggi, martedì 17 giugno, per incontrare il leader nordcoreano Kim Jong un per la seconda volta in meno di due settimane. Lo hanno riferito le agenzie di stampa russe, secondo cui Shoigu è arrivato nella capitale nordcoreana "su ordine speciale del presidente russo Vladimir Putin per uno scambio con i funzionari nordcoreani nel contesto della messa in atto degli accordi raggiunti nella sua ultima visita del 4 giugno". Negli ultimi mesi Russia e Corea del Nord hanno ulteriormente approfondito la loro collaborazione, con Pyongyang che ha inviato migliaia di soldati per aiutare Mosca nella guerra in Ucraina.

Nell'ultima visita di Shoigu in Corea del Nord infatti, a inizio giugno, si era discusso dell'attuazione di alcune disposizioni del trattato Russia-Rpdc su un partenariato strategico globale e degli sforzi per perpetuare la memoria dei militari nordcoreani che hanno contribuito a liberare la regione di Kursk. Durante l'incontro, sono stati esaminati i progressi in vari settori e le sfide comuni che i due Paesi affrontano. Inoltre, sono stati presentati i risultati ottenuti in diverse aree, evidenziando l'importanza della collaborazione tra Corea del Nord e Russia.