Rottura nella condotta idrica a Sassari, previsti disservizi - Notizie

Un guasto rilevato dal sistema di telecontrollo di Abbanoa comporterà l'interruzione dell'erogazione dell'acqua in alcuni quartieri di Sassari dalle 6.30 di martedì 24 novembre, al primo pomeriggio, durante l'intervento di riparazione sulla condotta 'Monte Oro-Ponte Rosello', in viale Porto Torres. Sono interessati Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Sacro Cuore, Monte Rosello Basso, Porcellana, Piandanna e il centro storico.

I tecnici del gestore idrico hanno accertato la rottura in un tratto del diametro di 800 millimetri, che richiede la sostituzione integrale di un giunto d'acciaio; il pezzo speciale sarà realizzato durante la notte dall'officina dell'impresa incaricata delle manutenzioni in modo che sia pronto per domani all'alba, quando comincerà la rimozione del vecchio giunto.

Per conservare le scorte del serbatoio di via Milano, invece, sino alle 8 di martedì sarà sospesa l'erogazione nei quartieri Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Porcellana Alta, Tingari, Valle Gardona, Gioscari, Mte Rosello Medio, Sassari 2, Mte Furru, Badde Pedrosa.

Il servizio sarà riattivato al più presto - assicura Abbanoa - anche in anticipo, se i lavori dovessero concludersi prima del previsto.



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