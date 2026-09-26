Roma, violento incendio in un palazzo: salvate tre persone
(Adnkronos) - Paura a Roma per un violento incendio scoppiato oggi in un appartamento all’ultimo piano di un palazzo che si affaccia su viale Palmiro Togliatti. Tre le persone tratte in salvo da polizia e vigili del fuoco. Si tratta di due anziani invalidi e una donna che abita al terzo piano.
Sul posto, in via Efisio Orano, stanno intervenendo ora i vigili del fuoco per placare le fiamme. Verifiche in corso sulla presenza di persone all'interno dell'appartamento.
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