(Adnkronos) - Un uomo è stato investito alla stazione Trastevere di Roma, poco prima delle 19 di oggi, martedì 6 ottobre. Secondo quanto apprende Adnkronos l'uomo, sulla cinquantina, si sarebbe gettato sui binari, mentre arrivava un treno Leonardo Express, partito dalla stazione Termini e diretto all'aeroporto di Fiumicino. Il convoglio non ha potuto evitare l'impatto.

Potrebbe essersi trattato di un gesto volontario, secondo alcuni testimoni. Sul posto sono intervenuti il personale di Fs, i sanitari dell'Ares 118, polizia e vigili del fuoco. Il traffico ferroviario verso Fiumicino è al momento interrotto.