(Adnkronos) - Trovato in strada a Roma il cadavere di una giovane donna. I carabinieri della stazione di Roma Prima Porta sono intervenuti oggi, sabato 28 novembre, intorno alle 15, in un'area rurale in via Tiberina, all'altezza del civico 58, dopo la chiamata di un passante ha scoperto il corpo su una strada sterrata.

La donna di colore, non ancora identificata, ha un'età apparente tra i 20 e i 30 anni. Il cadavere è stato trovato senza vestiti e presenta segni che potrebbero essere compatibili con una morte di natura traumatica. Sul posto sono al lavoro i carabinieri della sezione operativa della compagnia Cassia e della squadra rilievi del Nucleo Investigativo di Ostia per i rilievi tecnico-scientifici. Si attende l'arrivo del medico legale e del pm di turno della procura di Roma che coordina le indagini.