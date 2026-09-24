Roma Termini, blitz dell'assessore Onorato contro i tassisti furbetti: "Spennano i turisti, che figura facciamo in tutto il mondo?"
(Adnkronos) - Blitz con video social di Alessandro Onorato contro i tassisti "che si battono" le corse dei turisti alla stazione Termini. L'assessore al Turismo, allo Sport e ai Grandi Eventi di Roma Capitale sbotta, documentando con un filmato quanto accade: "Si mettono da una parte in divieto di sosta e, nonostante a una fila lunga 300 metri di persone in attesa, mentre i colleghi onesti sono in coda e applicano il tariffario, loro aspettano i turisti-polli da spennare".
"Creano un danno enorme alla categoria" e, soprattutto, sottolinea, mentre passa di corsa tra uno e l'altro tassista 'furbetto', chiedendogli di rimettersi in fila con gli altri che rispettano le regole: "Ma che figura ci fate fare in tutto il mondo?".
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it