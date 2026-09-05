Roma, taxi investe pedone sul lungotevere: morto 50enne
(Adnkronos) - Intorno alle 4 di questa notte, un uomo di circa 50 anni, non ancora identificato, è morto a Roma dopo essere stato investito da un tassista, fermatosi a prestare i primi soccorsi. E' successo in lungotevere dei Vallati. Sul posto gli agenti della Polizia Locale impegnati nei rilievi. Inutili i soccorsi del 118 sul posto: per la vittima, priva di documenti, non c'è stato nulla da fare. Al vaglio degli agenti del I gruppo la ricostruzione della dinamica.
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