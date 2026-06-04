(Adnkronos) - Apre oggi la “Casa della Memoria e della Resistenza” in via dei Giubbonari 38. Lo spazio, che era la sede storica del Pci dedicata al partigiano Guido Rattoppatore, sarà un luogo multifunzionale, con circa 30 postazioni dedicate allo studio e al coworking, un proiettore e uno spazio di archivio dedicato alla memoria della Resistenza. La presidente del I municipio di Roma Lorenza Bonaccorsi sottolinea: “Ricordare fatti e persone che diedero vita alla Resistenza in città, trasmettere questo patrimonio alle giovani generazioni è il compito della Casa della Resistenza Romana. Un luogo plurale di approfondimento, di riflessione, di studio, di iniziativa".

"Così l’abbiamo sempre immaginata sin da quando a gennaio del 2021 vi fu la prima memoria della giunta del I Municipio e poi una seconda memoria tra i primi atti di questa giunta ad ottobre del 2022 a dimostrare la volontà nostra di procedere. Un impegno che ha visto protagonisti la maggioranza e anche forze di minoranza in consiglio municipale e che tutte voglio qui ringraziare", continua.

"Proprio qui fuori è affissa la targa in ricordo di Guido Rattopatore, operaio comunista che abitava nel rione, a cui fu dedicata appunto la sezione del Pci, che sul finire del gennaio 1944 mette a punto con un amico, Umberto Scattoni, un piano di attacco ad uno dei covi romani dei nazifascisti - conclude - Ecco, Guido Rattoppatore è l’esempio di quella Roma che si è battuta, che non è stata a guardare, che in tempi bui non si è voltata da un’altra parte, non ha taciuto. Vale per ieri, vale sempre. Viva la Resistenza”.