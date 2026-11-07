(Adnkronos) - "Lo dico ufficialmente, ho deciso di ricandidarmi a sindaco di Roma per altri cinque anni". Lo ha annunciato oggi il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, all’Auditorium della Conciliazione davanti a una folta platea in occasione dell'evento di apertura della campagna elettorale 'Roma, avanti tutti'. "Vado fiero non solo delle tante cose che abbiamo fatto - ha scandito il sindaco - ma anche di aver risvegliato la fiducia che Roma si può cambiare, che Roma può aspirare a meglio, che si possono valorizzare le sue straordinarie risorse, che non sono solo le risorse dei monumenti, della sua bellezza, ma sono innanzitutto le risorse delle persone straordinarie. Oggi c'è questo grande capitale di fiducia della possibilità di una città che continui a crescere e a migliorare”.

"La città mi ha cambiato e da sindaco è cambiato il rapporto con le persone. Per questo ho deciso di ricandidarmi per metterle al centro...", ha detto Gualtieri annunciando la sua ricandidatura alla guida di Roma nel 2027 tra gli applausi della platea dell'Auditorium della Conciliazione.

In sala ad ascoltarlo il centrosinistra si è ritrovato unito a sostegno del bis alle prossime comunali: da Avs alla Sinistra civica ecologista, compresi i 5 stelle e Azione che non sono in maggioranza in Campidoglio. Presenti anche le delegazioni del Pd, con Elly Schlein in testa, di Italia Viva, 'Più uno' con Ernesto Maria Ruffini. Per M5S Francesco Silvestri, per Più Europa Matteo Hallissey; presenti pure Massimiliano Smeriglio per Sinistra civica ecologista e Alessandro Onorato per Progetto civico.

"Progetto Civico Italia sarà con decisione e convinzione al fianco di Roberto Gualtieri per finire lo straordinario lavoro iniziato 5 anni fa - dichiara Onorato, assessore di Roma Capitale e segretario nazionale di Progetto Civico Italia - Abbiamo dimostrato che cambiare Roma era possibile, che si potevano affrontare e superare problemi irrisolti da decenni. E soprattutto siamo riusciti a unire lo sviluppo economico alla tutela delle fasce sociali più deboli, riportando speranza, positività. Abbiamo invertito la tendenza. Prima della giunta Gualtieri le aziende scappavano al Nord, le imprese straniere evitavano di investire in una Roma ferma e bloccata dalla burocrazia e dai troppi no, i nostri giovani per trovare lavoro, troppo spesso, dovevano lasciare casa. Ora la Capitale è tornata centrale tra le grandi metropoli mondiali e tutti gli indicatori economici e sociali, dal Pil all’occupazione, segnano percentuali record. Progetto Civico Italia sarà al fianco di Roberto Gualtieri presentando una lista al comune e nei singoli municipi. Mi impegnerò in prima persona affinché il risultato sia talmente importante da contribuire all’elezione di Roberto Gualtieri già al primo turno".