(Adnkronos) - Ferito con forbici al torace, è morto in strada, sotto gli occhi della sua fidanzata. E' successo intorno alle 22.50 di ieri, tra via di Torpignattara e via Baracca, a Roma. La vittima, un 44enne marocchino, sarebbe stata colpita al culmine di una lite con un uomo, fuggito subito dopo l'aggressione. Inutili i soccorsi prestati dai sanitari del 118, intervenuti sul posto. Impegnati nelle indagini gli agenti della Squadra Mobile.