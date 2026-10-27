(Adnkronos) - Vince faticando la Roma. I giallorossi hanno superato il Cagliari per 4-2 all'Olimpico nella nona giornata di Serie A. A decidere la partita i gol di Lulli al 15', di Pisilli al 21', di Rodrigo Mora all'85' e di Malen all'87' a rispondere alle reti sarde firmate da Nzola su calcio di rigore al 10' e di Maldini all'81'. Con questi tre punti Gasperini raggiunge quota 21, restando al terzo posto e portandosi a -1 dal secondo dell'Inter, impegnato domani in trasferta contro il Venezia. Rimane invece a 13, nono, il Cagliari di Pisacane.

Nel prossimo turno di Serie A, la Roma affronterà l'Udinese in trasferta mentre il Cagliari sarà impegnato di nuovo all'Olimpico ma contro la Lazio.