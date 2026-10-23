(Adnkronos) - Il cadavere di un ragazzo di 24 anni, di origini rom, con volto coperto da un passamontagna e guanti, è stato ritrovato all'interno di un capannone industriale di un'azienda di produzione di insegne luminose, alle 23.30 di ieri, in via Luigi Bandini, a Ciampino (Roma). I carabinieri della Tenenza di Ciampino sono intervenuti sul posto dopo una segnalazione giunta al Nue 112, insieme al personale del 118.

Dai primi accertamenti condotti dai Carabinieri, il giovane si sarebbe introdotto nella struttura presumibilmente per rubare. Nel camminare sul tetto dell'edificio, sarebbe precipitato al suolo da un'altezza di circa 10 metri a causa dell'improvviso cedimento di una porzione di lucernario in plexiglass su cui stava camminando.

Indagini in corso da parte dei carabinieri per stabilire se vi fossero complici riusciti ad allontanarsi.