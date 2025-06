(Adnkronos) - Forse un malore, forse una distrazione. Ma ancora una volta una macchina è finita lungo la Scalinata di Trinità dei Monti. E' successo intorno alle 4.30 di oggi, martedì 17 giugno. Sul posto i vigili del fuoco di Roma, insieme all’Autogru della Sede della Rustica e il Carro Crolli per il recupero dell'auto guidata da una persona di 81 anni, che non è rimasta ferita. Per rimuovere l’auto sono state utilizzate anche delle tavole di legno sui gradini, al fine di evitare ulteriori danni alla scalinata. Sul posto anche la Polizia Locale.