(Adnkronos) - Un ragazzo di 28 anni è stato investito da un treno della linea A alla stazione Baldo degli Ubaldi, a Roma. L'incidente è avvenuto alle 15 di oggi.

La sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato sul posto le squadre di Prati 9/A e della Centrale 1/A, insieme al carro sollevamenti. Una volta sul posto, i vigili del fuoco, in collaborazione con il personale della metropolitana e gli operatori sanitari del 118, hanno provveduto a estrarre il giovane, che al momento del soccorso risultava ancora in vita.

Sul posto presenti anche le forze dell'ordine per gli accertamenti di competenza.